Стало известно о положительном завершении переговоров Соболева с «Зенитом»

Георгий Черданцев: переговоры Соболева с «Зенитом» завершились положительно

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев в ближайшее время перейдет в петербургский «Зенит». Об этом в своем Teлegram-канале сообщил журналист Георгий Черданцев.

Журналисту также стало известно, что форвард петербуржцев Иван Сергеев после подписания спартаковца перейдет в «Крылья Советов». «Переговоры вчера завершились принятием принципиального положительного решения. Осталось поставить подписи. В течение дня вопрос должен быть решен окончательно», — заявил Черданцев.

24 июля «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. Решение было принято руководством клуба. Причиной называлось то, что нападающий с начала июня ведет переговоры о переходе в «Зенит».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2026-го.