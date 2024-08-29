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00:30, 29 августа 2024Наука и техника

У термитов обнаружили воинов-камикадзе

Structure: у термитов обнаружили воинов-камикадзе

Фото: B. Borrell Casals / FLPA / Globallookpress.com

Ученые Института органической химии и биохимии Чешской академии наук в сотрудничестве с факультетом тропического сельского хозяйства Чешского университета естественных наук в Праге изучили уникальный механизм защиты у термитов вида Neocapritermes taracua. Результаты их работы опубликованы в журнале Structure.

Исследователи обнаружили, что рабочие термиты этого вида могут становиться воинами-камикадзе, накапливая фермент — синюю лаказу BP76 — в специальных карманах на спине, который играет ключевую роль в их самозащите. Когда старый термит сталкивается с угрозой, он запускает химическую реакцию, которая приводит к выделению токсичной жидкости, уничтожающей не только нападающего, но и самого термита.

Для исследования механизма действия фермента ученые использовали метод рентгеновской кристаллографии. Они обнаружили, что синяя лакказа BP76 содержит необычайно прочную связь между двумя аминокислотами вблизи активного центра фермента, что обеспечивает его стабильность и активность даже в суровых условиях тропического леса.

Полученные данные показали, что фермент остается активным в течение всей жизни термита, несмотря на его нахождение в твердом состоянии. Это позволяет термитам использовать его в любой момент при угрозе нападения на колонию.

Интересно, что молодые термиты накапливают небольшое количество фермента, тогда как у старших особей этот запас увеличивается, что позволяет им сыграть свою последнюю роль в защите колонии. Этот уникальный механизм был впервые описан учеными несколько лет назад и теперь подтвержден новыми данными.

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      Александр Еникеев
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