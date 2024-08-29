Тренер «Локомотива» высказался о возможном возвращении Антона Миранчука

Галактионов заявил, что не слышал о разговорах о возможном возвращении Миранчука

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном возвращении в команду Антона Миранчука. Его слова приводит сайт железнодорожников.

Тренер подчеркнул, что это большая развернутая тема, на которую ответить за один раз невозможно. «До последнего надеялись, что он может остаться. Но на сегодняшний день я о таких разговорах не слышал, только через прессу. Комментировать это на сегодняшний момент не совсем актуально», — заявил Галактионов.

«Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука 1 июля. Игрок не стал продлевать контракт с командой и на данный момент находится без клуба.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». Вместе с железнодорожниками хавбек стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка страны.