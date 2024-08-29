Тренер «Металлурга» рассказал об увольнении из детской школы ЦСКА из-за родителей игроков

Разин рассказал об увольнении из детской школы ЦСКА из-за родителей игроков

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин рассказал о том, как его уволили из детской школы московского ЦСКА. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

Тренер отметил, что это произошло из-за родителей его подопечных. «Меня выгнал директор, потому что были три ребенка, у которых были высокопоставленные папы, мамы, дедушки, бабушки. И родители этих детей были недовольны их положением в команде, местом ребенка в составе», — заявил Разин.

Специалист работал в хоккейной школе ЦСКА с 2009 по 2011 год. Он возглавлял команду хоккеистов 2002 года рождения.

Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года. В минувшем сезоне команда под его руководством завоевала Кубок Гагарина.