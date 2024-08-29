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15:01, 29 августа 2024Путешествия

Туристка отправилась в путешествие на корабле времен викингов и не выжила

Daily Mail: американка отправилась в плавание на корабле в Норвегию и не выжила

Фото: Unsplash

Американская туристка отправилась в путешествие в Норвегию на копии корабля времен викингов, попала в шторм и не выжила. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 29-летняя археолог Карла Дана из Флориды и еще пять человек находились на борту судна «Наддодур», которое отправилось в плавание от Фарерских островов. Когда корабль попал в шторм и перевернулся, всем путешественникам, кроме американки, удалось выбраться с помощью надувного плота.

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Вскоре Дану нашли бездыханной недалеко от места крушения. Выжившим оказывают психологическую поддержку.

Известно, что корабль не был оснащен двигателем, а управлялся парусами и веслами, как было принято раньше на Фарерских островах.

Ранее британка бесследно исчезла во время купания в море с друзьями и была найдена спасателями бездыханной. 18-летняя девушка купалась в море с тремя приятелями и ударилась о скалистый пирс из-за волн.

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