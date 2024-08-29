Уникальный кулинарный рекорд установят в России

В Пскове сварят самую большую в мире солянку объемом 4 тысячи литров

Уникальный кулинарный рекорд поставят в городе Псков, расположенном на северо-западе России. Подробности об установлении достижения сообщает Театрально-концертная дирекция Псковской области в Telegram-канале.

В самый последний день уходящего лета — 31 августа — на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке города сварят самую большую солянку в мире. Ее планируемый объем составит несколько тысяч литров.

«Четыре тысячи литров! Только вслушайтесь, вчитайтесь, всмотритесь в эту цифру!» — говорится в сообщении.

При этом предыдущий рекорд составляет 268 литров.

Также в пресс-службе Театрально-концертная дирекция Псковской области пригласили всех желающих посетить мероприятие и стать свидетелями установления мирового рекорда, подчеркнув, что солянки хватит всем гостям.

Ранее сообщалось, что Прокопьевск — город в Кемеровской области — оказался в Книге рекордов России после того, как там приготовили самое большое испанское блюдо — паэлью. Для приготовления блюда была изготовлена специальная сковорода — паэльера диаметров более двух метров. Высота ее бортов составила 12 сантиметров.

До этого в июле самый длинный шашлык в истории России захотели сделать в Тюмени в честь 438-летия основания города. Утверждалось, что его длина составит 438 метров, что символично в соотношении с каждым годом с момента основания Тюмени.