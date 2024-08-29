Банк России рассказал о пределах жесткости своей политики

Зампред ЦБ Заботкин: у Банка России нет потолка жесткости ДКП

Зампред Банка России Алексей Заботкин рассказал о том, существуют ли пределы ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), которую проводит регулятор ради достижения таргета по инфляции. Его цитирует РИА Новости.

По словам Заботкина, в этом деле у регулятора нет потолка жесткости ДКП.

До этого замглавы регулятора констатировал, что, согласно статистическим данным, в России не наблюдается последовательного снижения темпов роста цен. В августе они находились в районе 6-7 процентов.

Ранее сообщалось, что Банк России решил сохранить цель по инфляции на уровне четырех процентов. После того как инфляция замедлится и стабилизируется на четырех процентах, ЦБ изучит вопрос о снижении уровня цели. Однако такое случится не раньше 2028 года.

Согласно базовому сценарию, который подготовили в ЦБ, уже в 2025 году инфляция замедлится до 4-4,5 процента.