В МИД обвинили Байдена в невыполнении обещания вернуть США в иранскую ядерную сделку

МИД РФ: Байден не выполнил своих обещаний вернуть США в иранскую ядерную сделку

Президент США Джо Байден не выполнил своих обещаний вернуть США к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом стало известно из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованного на официальном сайте ведомства.

«Вашингтон отрекся от переговоров и в очередной раз ясно дал понять, что не собирается работать над реализацией тех договоренностей, которые были зафиксированы в Совместном всеобъемлющем плане действий и скреплены резолюцией СБ ООН 2231», — говорится в заявлении.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что администрация Байдена фактически «расписалась» в неспособности выполнить свои предвыборные обещания вернуть Америку в СВПД. По ее словам, действующее американское правительство оказалось ничем не лучше предыдущего и довела до логического завершения дело бывшего президента США Дональда Трампа по развалу «ядерной сделки» и подрыву резолюции СБ ООН 2231.

«Мы, в свою очередь, твердо исходим из того, что резолюция СБ ООН 2231 продолжает действовать и должна выполняться всеми участниками "ядерной сделки", включая США, Великобританию, Германию и Францию, которые обязаны исправить допущенные ими нарушения и привести свою политику в строгое соответствие с требованиями Совета Безопасности», — заключила дипломат.

Ранее стало известно, что Вашингтон готов вернуться к «ядерной сделке» с Ираном при условии внесения в договор нескольких незначительных поправок. Подробная информация о роде требуемых поправок не была озвучена.