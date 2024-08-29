В Нидерландах подняли вопрос о лжи в ЕС о «Северных потоках»

В парламенте Нидерландов подняли вопрос о лжи в ЕС о «Северных потоках»

Член Палаты представителей Нидерландов, лидер политической партии «Форум за демократию» Тьерри Боде поднял вопрос о распространяемой в Евросоюзе (ЕС) информации и лжи о причинах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом говорится в обращении члена парламента к министру внутренних дел Нидерландов Джудит Уитермарк. Текст письма изучила «Лента.ру»

«Верите ли вы, что в Нидерландах распространилась дезинформация о взрыве газопровода "Северный поток", поскольку 14 августа стало известно, что за этим актом агрессии стоят украинцы — по крайней мере, с ведома президента Украины [Владимира] Зеленского, в то время как с первого момента после нападения и до 14 августа почти все западные политики, ученые и СМИ распространяли версию о том, что преступником была Россия?» — говорится в тексте запроса.

Кроме того, Боде спросил у правительства о государствах, которые могут быть заинтересованы во вмешательстве во внутренние дела Нидерландов. Одним из таких государств парламентарий называет Украину.

14 августа немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали собственное расследование подрывов «Северных потоков». Журналисты узнали, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца Владимира Ц. Он работал инструктором по дайвингу. Всего, считают немецкие СМИ, к терактам причастны трое украинских инструкторов.

В ходе расследования выяснилось, что из Германии подозреваемый бежал на Украину через Польшу. Польская прокуратура утверждает, что там его не задержали, потому что власти ФРГ не внесли имя украинца в базу данных разыскиваемых лиц.

Взрывы на газопроводах« Северный поток» и «Северный поток-2», по которым Россия поставляла газ в Европу, произошли 26 сентября 2022 года.