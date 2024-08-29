Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:48, 29 августа 2024Мир

В ОАЭ заявили о контакте с Францией по делу Дурова

МИД: ОАЭ находится в контактах с Францией по делу Дурова

Фото: Nadine Rupp / Getty Images

ОАЭ находится в контактах с Францией по делу основателя Telegram Павла Дурова, так как тот является их гражданином. Об этом сообщает МИД ОАЭ, передает РИА Новости.

«ОАЭ ставят благополучие своих граждан на первое место, защищая их интересы и оказывая им помощь в качестве ключевого приоритета. Мы находимся в контакте с французскими властями по этому делу и с представителями Павла Дурова», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД ОАЭ также подчеркнули, что считают Дурова своим гражданином. Поэтому они считают защиту его своей обязанностью.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты делают все необходимое по делу Дурова. Она также подчеркнула, что существуют проблемы с контактами по ситуации, так как основатель Telegram является в том числе гражданином Франции.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие раскрыло схему обогащения задержанного за коррупцию генерала Попова

      ВСУ пытались заминировать мост для эвакуации жителей Курской области

      Три казахстанских банка остановили работу с «Золотой короной»

      Банк России опубликовал прогнозы развития экономики на ближайшие годы

      США и Китай обсудили решение конфликта на Украине

      У задержанного замминистра обороны России Попова прошли обыски

      Песков заявил об успешном решении Россией и Китаем проблемы недружественного окружения

      Бывшего замминистра обороны Попова задержали по показаниям других фигурантов

      Удвоение МРОТ включат в нацпроект «Кадры»

      Маск назвал условие бесплатного доступа к Starlink по всему миру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше