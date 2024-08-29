В ОАЭ заявили о контакте с Францией по делу Дурова

МИД: ОАЭ находится в контактах с Францией по делу Дурова

ОАЭ находится в контактах с Францией по делу основателя Telegram Павла Дурова, так как тот является их гражданином. Об этом сообщает МИД ОАЭ, передает РИА Новости.

«ОАЭ ставят благополучие своих граждан на первое место, защищая их интересы и оказывая им помощь в качестве ключевого приоритета. Мы находимся в контакте с французскими властями по этому делу и с представителями Павла Дурова», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД ОАЭ также подчеркнули, что считают Дурова своим гражданином. Поэтому они считают защиту его своей обязанностью.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты делают все необходимое по делу Дурова. Она также подчеркнула, что существуют проблемы с контактами по ситуации, так как основатель Telegram является в том числе гражданином Франции.