Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:38, 29 августа 2024Экономика

В России выросло число интернет-магазинов

ФОСТ: за три года количество интернет-магазинов в России выросло в семь раз

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 2022 года российская интернет-торговля продолжает расти бурными темпами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ), запросившее данные Росстата.

Оказалось, что за три последних года количество интернет-магазинов в России выросло в семь раз. Число индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, вовлеченных в сетевую торговлю, выросло на 600 процентов. В настоящее время больше 44 тысяч ИП зарегистрировались в этом сегменте. За три года их число выросло в 6,6 раза. Юридических лиц стало втрое больше, чем в 2021 году. Кроме того, партнерами российских маркетплейсов числятся больше миллиона торговцев (селлеров).

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2024 года в России изменились предпочтения тех граждан, которые покупают товары в сети. Если раньше на первом месте по числу онлайн-покупок находилась категория электроники и бытовой техники, то теперь ее место заняла доставка готовой еды и продуктов из магазинов.

Также интернет-магазины стали активно уводить клиентов у обычных магазинов. В первом полугодии посещаемость последних упала на 12 процентов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС отправил средства из доходов от российских активов Украине

      Пятерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили под стражей до 1 декабря

      Топ-менеджер Сбера вошла в наблюдательный совет Национальной экологической премии

      На дне океана обнаружили загадочный золотистый шар

      Экс-командующий ВДВ России высказался о последствиях атаки на Курскую область

      Валя Карнавал поделилась снимками в ультракороткой юбке

      В Днепропетровске подожгли машину бойца ВСУ

      В российском регионе мигранта завалило землей в яме для колодца

      Воюющего в ВСУ россиянина осудили заочно на 18 лет за госизмену

      При тушении пожара в доме в российской деревне обнаружили нарколабораторию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше