В России выросло число интернет-магазинов

ФОСТ: за три года количество интернет-магазинов в России выросло в семь раз

С 2022 года российская интернет-торговля продолжает расти бурными темпами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ), запросившее данные Росстата.

Оказалось, что за три последних года количество интернет-магазинов в России выросло в семь раз. Число индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, вовлеченных в сетевую торговлю, выросло на 600 процентов. В настоящее время больше 44 тысяч ИП зарегистрировались в этом сегменте. За три года их число выросло в 6,6 раза. Юридических лиц стало втрое больше, чем в 2021 году. Кроме того, партнерами российских маркетплейсов числятся больше миллиона торговцев (селлеров).

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2024 года в России изменились предпочтения тех граждан, которые покупают товары в сети. Если раньше на первом месте по числу онлайн-покупок находилась категория электроники и бытовой техники, то теперь ее место заняла доставка готовой еды и продуктов из магазинов.

Также интернет-магазины стали активно уводить клиентов у обычных магазинов. В первом полугодии посещаемость последних упала на 12 процентов.