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20:09, 29 августа 2024Наука и техника

В США рассказали о стартовавшей 23 раза перевернувшейся ступени Falcon 9

ArsTechnica: перевернувшаяся ступень ракеты Falcon 9 стартовала 23 раза

Фото: Joe Skipper / Reuters

Недавно перевернувшаяся первая ступень ракеты Falcon 9 успешно стартовала 23 раза. Об этом рассказывает американское издание ArsTechnica.

В публикации отмечается, что у компании SpaceX более трех лет не было неудачных посадок первой ступени. Всего с февраля 2021 года, когда первая ступень Falcon 9 совершила жесткую посадку, и до последнего пуска в августе 2024-го, ракетная ступень совершила 267 подряд успешных посадок.

Используемая в последнем пуске ступень впервые стартовала в ноябре 2020 года с геостационарным навигационным спутником системы Global Positioning System (GPS) в интересах Космических сил США. Все 23 старта с данной ступенью, включая последний, прошли успешно.

Ранее многоразовая первая ступень тяжелой ракеты Falcon 9 опрокинулась при посадке на морскую платформу A Shortfall of Gravitas. Перевернувшийся носитель использовался 23 раза. В ходе пуска с его помощью был успешно запущен 21 спутник системы Starlink.

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      Иван Потапов
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