Первая ступень Falcon 9 опрокинулась при посадке

Первая ступень ракеты Falcon 9 опрокинулась при посадке на морскую платформу

Многоразовая первая ступень тяжелой ракеты Falcon 9 опрокинулась при посадке на морскую платформу A Shortfall of Gravitas. Об этом со ссылкой на компанию SpaceX сообщает ТАСС.

Перевернувшийся носитель использовался 23 раза. В ходе последнего пуска с его помощью были успешно запущены 21 спутник системы Starlink.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск в сети X заявил, что в 2025-м компания планирует запускать ракеты примерно раз в два дня. По его оценке, в следующем году компания выведет в космическое пространство около 90 процентов (по массе) всей полезной нагрузки в мире.