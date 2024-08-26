SpaceX запланировала запускать ракеты раз в два дня

Маск: компания SpaceX планирует запускать ракеты раз в два дня

SpaceX в 2025-м планирует запускать ракеты раз в два дня, заявил основатель компании Илон Маск. Об этом сообщает ТАСС.

«SpaceX сейчас осуществляет крупный запуск примерно каждые три дня. В следующем году планируется запуск примерно каждые два дня», — написал бизнесмен в соцсети X.

По его оценке, в следующем году компания выведет в космическое пространство около 90 процентов (по массе) всей полезной нагрузки в мире.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что SpaceX получила от Федеральной комиссии по связи США одобрение на модернизацию спутников Starlink первого поколения.