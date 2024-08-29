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10:49, 29 августа 2024Ценности

Валя Карнавал поделилась снимками в ультракороткой юбке

22-летняя блогерша Валя Карнавал поделилась снимками в ультракороткой юбке

Фото: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) поделилась снимками в откровенной одежде. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 22-летняя исполнительница позировала в полосатой футболке, заправленной в кружевную ультракороткую юбку нежно-розового оттенка. Звезда надела коричневые замшевые сапоги на каблуке, а из аксессуаров выбрала ожерелье и белый ремень на талию.

Ранее в августе Валя Карнавал снялась в откровенном латексном костюме. Она предстала перед камерой в красном наряде, который состоял из облегающего кроп-топа на молнии и с глубоким декольте и мини-юбки.

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      Екатерина Ештокина
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