22-летняя блогерша Валя Карнавал поделилась снимками в ультракороткой юбке

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) поделилась снимками в откровенной одежде. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 22-летняя исполнительница позировала в полосатой футболке, заправленной в кружевную ультракороткую юбку нежно-розового оттенка. Звезда надела коричневые замшевые сапоги на каблуке, а из аксессуаров выбрала ожерелье и белый ремень на талию.

Ранее в августе Валя Карнавал снялась в откровенном латексном костюме. Она предстала перед камерой в красном наряде, который состоял из облегающего кроп-топа на молнии и с глубоким декольте и мини-юбки.