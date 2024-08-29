Власти ответили на сообщения о забытом в атакуемом ВСУ курском поселке 99-летнем ветеране

Глава Коренева: с лежачим 99-летним ветераном до эвакуации находились люди

С 99-летней участницей Сталинградской битвы Клавдией Турсиной-Войтовой из поселка Коренева Курской области, атакуемого Вооруженными силами Украины (ВСУ), до момента ее эвакуации все время находились люди. Об этом сообщил глава населенного пункта Роман Пугачев в беседе с Daily Storm.

Ранее о том, что ветерана Великой Отечественной войны забыли эвакуировать, заявила сотрудница кореневского культурно-досугового центра Алина Белогурова. Как утверждала россиянка, «осталась бабушка совершенно одна, и никто не собирался ее спасать», и вместо чиновников женщину вывезли волонтеры.

Отвечая на обвинения, Пугачев рассказал, что за Турсиной-Войтовой все время ухаживали люди. «Дело в том, что Клавдия Дмитриевна практически лежачий человек. Все о ней помнили и не забывают до сих пор, — заявил глава поселка. — Для того чтобы вывезти лежачего человека, обратились к волонтерам».

Чиновник добавил, что после того, как ветерана вывезли из населенного пункта, ее на специализированном автомобиле доставили в районную больницу. Сейчас Турсина-Войтова находится в госпитале для участников войны и ветеранов труда с приставленной к ней помощницей.

24 августа глава Кореневского района Марина Дегтярева сообщала, что в поселке Коренево все еще оставалось более 50 местных жителей. По ее словам, тех, кто наотрез отказывается покидать свои дома, регулярно навещают волонтеры, снабжая гуманитарной помощью, включая хлеб и воду.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального правительства на 28 августа, с начала вторжения пострадал пострадал 201 местный житель. Спасти не удалось 17 человек.