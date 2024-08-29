Россиян с больными почками призвали отказаться от одного популярного продукта

Эксперт Быстров призвал россиян с больными почками отказаться от моркови

Людям с больными почками нужно отказаться от употребления моркови, рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. В комментарии для РИА Новости эксперт рассказал, чем этот популярный продукт может навредить при болезнях почек.

Быстров объяснил, что морковь содержит необходимый для сердца, иммунитета и глаз витамин А. Также в ее состав входят антиоксиданты, которые помогают бороться со стрессом.

Однако, несмотря на ее пользу, специалист призвал людей с больными почками употреблять продукт с осторожностью. По словам Быстрова, таким людям может навредить содержащийся в корнеплоде калий. Употреблять морковь в меру он рекомендовал и диабетикам, так как она содержит сахар.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что из-за употребления моркови может измениться цвет кожи. Она объяснила, что в моркови есть бета-каротин, из-за чего когда-то сок этого овоща использовали вместо автозагара.