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20:23, 29 августа 2024Забота о себе

Россиян с больными почками призвали отказаться от одного популярного продукта

Эксперт Быстров призвал россиян с больными почками отказаться от моркови

Фото: Unsplash

Людям с больными почками нужно отказаться от употребления моркови, рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. В комментарии для РИА Новости эксперт рассказал, чем этот популярный продукт может навредить при болезнях почек.

Быстров объяснил, что морковь содержит необходимый для сердца, иммунитета и глаз витамин А. Также в ее состав входят антиоксиданты, которые помогают бороться со стрессом.

Однако, несмотря на ее пользу, специалист призвал людей с больными почками употреблять продукт с осторожностью. По словам Быстрова, таким людям может навредить содержащийся в корнеплоде калий. Употреблять морковь в меру он рекомендовал и диабетикам, так как она содержит сахар.

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Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что из-за употребления моркови может измениться цвет кожи. Она объяснила, что в моркови есть бета-каротин, из-за чего когда-то сок этого овоща использовали вместо автозагара.

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      Вера Владзиевская
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