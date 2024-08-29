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16:25, 29 августа 2024Россия

ВС России уничтожили под Курском прославившийся во Вьетнамскую войну «Зеленый дракон» ВСУ

МО РФ: ВС России уничтожили под Курском БТР M113 ВСУ боеприпасом «Ланцет»

Армия России уничтожила под Курском поставленный Вооруженным силам Украины (ВСУ) США бронетранспортер (БТР) M113. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО).

Судя по предоставленному оборонным ведомством видео, БТР был замечен с воздуха во время движения по одной из дорог в российском регионе. На кадрах видно, как боеприпас поражает боевую машину, и из той начинают вырываться клубы дыма. Из комментария МО следует, что для поражения БТР был использован барражирующий боеприпас «Ланцет».

БТР М113 был разработан в конце 50-х годов XX века, его массовое производство и использование началось в 60-е. M113 прославился во Вьетнамскую войну. Военнослужащие армии Демократической Республики Вьетнам прозвали этот вид военной техники «Зеленым драконом».

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более трех недель. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

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      Марк Леонов
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