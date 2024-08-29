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08:59, 29 августа 2024Силовые структуры

Задержанный сторонник РДК признал вину в подготовке теракта в военкомате Москвы

Сторонник РДК признался в подготовке теракта в военкомате Москвы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

27-летний сторонник «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в России террористическая организация) признал вину в подготовке теракта в военкомате Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в 2023 году мужчина связался в мессенджере с представителями террористической организации. Он намеревался совершить нападение на военкомат, расположенный на северо-западе столицы. С этой целью он прибыл туда для разведки местности, разработки плана отхода и фотографирования здания и его окрестностей.

Мужчине предъявлено обвинение в приготовлении к теракту. С санкции суда он арестован. У него проведен обыск.

27 августа ФСБ сообщила о предотвращении теракта и задержании сторонника РДК.

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      Любовь Ширижик
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