Задержанный сторонник РДК признал вину в подготовке теракта в военкомате Москвы

Сторонник РДК признался в подготовке теракта в военкомате Москвы

27-летний сторонник «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в России террористическая организация) признал вину в подготовке теракта в военкомате Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в 2023 году мужчина связался в мессенджере с представителями террористической организации. Он намеревался совершить нападение на военкомат, расположенный на северо-западе столицы. С этой целью он прибыл туда для разведки местности, разработки плана отхода и фотографирования здания и его окрестностей.

Мужчине предъявлено обвинение в приготовлении к теракту. С санкции суда он арестован. У него проведен обыск.

27 августа ФСБ сообщила о предотвращении теракта и задержании сторонника РДК.