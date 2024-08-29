Журналисты на вертолете снимали репортаж о потерянном мальчике и нашли его

В США журналисты нашли потерянного мальчика, пока снимали репортаж о его пропаже

В США журналисты, снимавшие репортаж о потерянном мальчики, сумели самостоятельно его отыскать. Об этом сообщает CBS News.

Девятилетний мальчик вышел из дома в Нью-Йорке около семи утра и отправился в школу, но так до нее и не добрался. Когда родители узнали о его пропаже, они обратились в полицию и сообщили приметы ребенка. В частности, они упомянули, что на нем был оранжевый галстук.

Репортеры телеканала CBS вылетели в город на вертолете, чтобы осмотреть район с воздуха. Во время съемок сюжета о пропавшем ребенке они заметили, что на крыше здания, где он жил, кто-то сидит. По галстуку они узнали в нем того самого мальчика, которого все искали и не могли найти. Как выяснилось, он решил прогулять школу и поднялся на крышу, чтобы поиграть на планшете.

Журналисты сообщили о мальчике полиции. Правоохранители у них на глазах поднялись на крышу и отвели ребенка к его родителям.

Ранее сообщалось, что пропавшую девушку из Индии нашли в пещере спустя несколько месяцев после исчезновения. Она вела себя как змея: ползала по земле и быстро шевелила языком, высовывая его изо рта.