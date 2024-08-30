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12:40, 30 августа 2024Спорт

Адвокат раскрыл возможное наказание для призвавшего ВСУ к убийству мирных жителей Алиева

Добровинский: Алиеву грозит до 12 лет за призыв к убийству мирных жителей

Кадр: @aliev_sasha8

Адвокат Александр Добровинский раскрыл возможное наказание, которое грозит бывшему футболисту московского «Локомотива» Александру Алиеву, призвавшему ВСУ к убийству мирных жителей в Курской области. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению адвоката, в отношении экс-игрока точно заведут уголовное дело. «Это статья 205 УК РФ. До 12 лет за призыв к террористической деятельности и массовым убийствам», — заявил Добровинский.

О высказывании Алиева стало известно ранее 30 августа. Помимо призыва к расправе над мирным населением, украинец пожелал ВСУ продвигаться в Курской области вперед.

Алиев, помимо московского «Локомотива», играл за киевское «Динамо» и махачкалинский «Анжи». Бывший футболист является уроженцем Хабаровска и имеет российское гражданство.

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      Алексей Гусев
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