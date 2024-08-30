Арестованного генерала Попова после карантина переведут в общую камеру «Бутырки»

После карантина арестованного генерала Попова отправят в общую камеру «Бутырки»

Бывший заместитель министра обороны генерал армии запаса Павел Попов, отправленный под арест по решению 235-го окружного военного суда Москвы, после карантина вернется в общую камеру СИЗО «Бутырка». Об этом в пятницу, 30 августа, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным агентства, экс-замминистра будут содержать отдельного от людей, обвиняемых в насильственных преступлениях, поскольку он является ранее не судимым. В карантинной камере Попову предстоит пройти углубленное медобследование, он также сможет обратиться к психологу.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу «Патриота», обогащался за счет парка совместно с директором этого учреждения Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым. В частности, экс-замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, а также выполнение на нем строительных работ и дальнейшее обеспечение его обслуживания за счет парка.

Попов был задержан российскими силовиками 29 августа. В тот же день суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении обвиняемого под стражу.