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11:32, 30 августа 2024Россия

В России отреагировали на намерение Евросоюза создать военный центр на Украине

Джабаров осудил слова Борреля о намерении ЕС создать военный центр на Украине

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на слова верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Жозепа Борреля о намерении ЕС создать военный координационный центр на Украине. В беседе с «Лентой.ру» сенатор осудил слова главы евродипломатии, назвав его «хромой уткой».

Ранее Боррель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) рассматривают вопрос создания координационного центра на Украине для оказания военной помощи. При этом он подчеркнул, что у Евросоюза «нет планов» отправлять европейских военных инструкторов для обучения украинских солдат на территории Украины.

«Боррель очень хочет оставить свое имя в истории: он же уходит в октябре. Ему хочется показать, что он сыграл огромную роль в устройстве Европы. Он предлагает очередную глупость: то, что он хочет, — это путь к прямому конфликту с нашей страной. К высказываниям Борреля надо относиться совершенно спокойно, (...) это уходящий политики и хромая утка. Он набирает себе на будущее очки, не более того», — считает Джабаров.

До этого Боррель призывал отменить ограничения на использование Украиной западного оружия и выделить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). Он объяснял, что передать Киеву новые системы ПВО без задержек будет непросто, но Брюссель будет оказывать давление на страны Евросоюза, чтобы они выполнили свои обещания о поставках.

Кроме того, глава евродипломатии называл удары дальнобойными ракетами вглубь России миротворчеством. По мнению дипломата, применение оружия дальнего радиуса действия по российской территории позволит «спасти жизни и снизить масштаб разрушений на Украине», а также «поспособствовать продвижению мирных усилий».

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