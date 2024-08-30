Число погибших при обстреле Белгорода возросло до 4, ранены 12

Число погибших при обстреле Белгорода возросло до четырех человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранены 12 человек, им оказывают помощь медики.

Ранее сообщалось об одном погибшем мирном жителе и девяти пострадавших.

Вечером в пятницу, 30 августа, жители Белгорода рассказали о возгорании таунхауса после обстрела. Горожане также утверждают, что несколько автомобилей и построек загорелись возле торгового центра «Сити Молл».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что по нескольким воздушным целям в городе сработали средства противовоздушной обороны.