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21:21, 30 августа 2024Россия

Число погибших при обстреле Белгорода возросло

Число погибших при обстреле Белгорода возросло до 4, ранены 12

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Число погибших при обстреле Белгорода возросло до четырех человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранены 12 человек, им оказывают помощь медики.

Ранее сообщалось об одном погибшем мирном жителе и девяти пострадавших.

Вечером в пятницу, 30 августа, жители Белгорода рассказали о возгорании таунхауса после обстрела. Горожане также утверждают, что несколько автомобилей и построек загорелись возле торгового центра «Сити Молл».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что по нескольким воздушным целям в городе сработали средства противовоздушной обороны.

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      Марина Совина
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