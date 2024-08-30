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22:45, 30 августа 2024Спорт

Фанаты «Зенита» отреагировали на переход Соболева в клуб

«Ландскрона» о переходе футболиста Соболева в «Зенит»: темное время пройдет
Александр Соболев

Александр Соболев. Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Globallookpress.com

Объединение фанатов петербургского «Зенита» «Ландскрона» отреагировало на переход нападающего Александра Соболева в клуб. Их заявление приводится в Telegram-канале движения.

«"Зенит" — это наша любовь, это наши мечты и имя, которые, без сомнения, останутся, когда пройдет темное время подлости. Все эти люди однажды уйдут, как это делали и те, кто был до них. История идет по спирали», — заявили они. Фанаты добавили, что в любом случае будут поддерживать сине-бело-голубых.

О подписании контракта с 27-летним Соболевым руководство «Зенита» объявило ранее в пятницу, 30 августа. На презентации форварду, помимо игровой футболки сине-бело-голубых, вручили джерси хоккейного СКА. Игрок подчеркнул, что долго ждал трансфера.

Нападающий выступал за «Спартак» с 2020 года. Сумма трансфера Соболева оценивается в 10 миллионов евро.

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      Анастасия Борисова
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