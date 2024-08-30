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16:13, 30 августа 2024Спорт

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит»

Александр Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит»

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский форвард Александр Соболев перешел из московского «Спартака» в петербургский «Зенит». Об этом сообщается в Telegram-канале сине-бело-голубых.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на три года с возможностью продления еще на сезон. Финансовые условия сделки не уточняются. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

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15 июля 2024

Ранее сообщество активных болельщиков «Спартака» «Фратрия» обратилось к Соболеву на фоне его перехода в «Зенит». «Ехай, Саша!» — было написано под выполненной в черно-белых цветах фотографией Соболева. Фанаты также призвали игрока включить песню «Дорожная» группы «Ленинград».

24 июля «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. Причиной называлось то, что нападающий с начала июня ведет переговоры о переходе в «Зенит». За красно-белых форвард выступал с 2020 года.

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      Алексей Гусев
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