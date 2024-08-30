Болельщики «Спартака» обратились к Соболеву по случаю его возможного перехода в «Зенит»

Болельщики «Спартака» призвали Соболева ехать в «Зенит» под песню «Ленинграда»

Сообщество активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» в своем Telegram-канале обратилось к форварду команды Александру Соболеву по случаю его возможного перехода в петербургский «Зенит».

«Ехай, Саша!» — написано под выполненной в черно-белых цветах фотографией Соболева. Фанаты также призвали игрока включить песню группы «Ленинград» «Дорожная».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сделал заявление по трансферу Соболева. Он отметил, что игрок выехал в Санкт-Петербург на медосмотр.

24 июля «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. Причиной называлось то, что нападающий с начала июня ведет переговоры о переходе в «Зенит».