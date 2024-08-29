В «Зените» сделали заявление о Соболеве

Медведев: Соболев выехал в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сделал заявление о футболисте Александре Соболеве. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Соболев выехал в Санкт‑Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования», — рассказал Медведев.

24 июля «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. Причиной называлось то, что нападающий с начала июня ведет переговоры о переходе в «Зенит». Соболев, в свою очередь, удалил из Telegram-канала надпись о том, что он является игроком «Спартака».

27-летний форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2026-го. В текущем сезоне он провел за клуб только один матч в Российской премьер-лиге.