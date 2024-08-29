Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Астана
3:0
Завершен
Бранн
Лига конференций|Раунд плей-офф. 2-й матч
Варвара Лепченко
0:2
Завершен
Анастасия Потапова
US Open (ж)
Фабиан Марожан
Завтра
02:00 (Мск)
Даниил Медведев
US Open (м)
Мирра Андреева
0:2
Завершен
Эшлин Крюгер
US Open (ж)
Андерлехт
1:0
Завершен
Динамо Мн
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Аякс
3:0
Завершен
Ягеллония
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Шэмрок Роверс
0:0
2-й тайм
live
ПАОК
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Лас-Пальмас
1:0
1-й тайм
live
Реал Мадрид
Испания — Примера|3-й тур
22:07, 29 августа 2024Спорт

В «Зените» сделали заявление о Соболеве

Медведев: Соболев выехал в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра в «Зените»
Александр Соболев

Александр Соболев. Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Globallookpress.com

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сделал заявление о футболисте Александре Соболеве. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Соболев выехал в Санкт‑Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования», — рассказал Медведев.

Материалы по теме:
Звезды российского футбола остались без работы. Почему Дзюба, Джикия и Миранчук не нашли себе клубы?
Звезды российского футбола остались без работы.Почему Дзюба, Джикия и Миранчук не нашли себе клубы?
Сегодня
«Невозможно быть счастливее» Чемпионство Испании, проклятье англичан и политические скандалы: чем запомнится Евро-2024
«Невозможно быть счастливее»Чемпионство Испании, проклятье англичан и политические скандалы: чем запомнится Евро-2024
15 июля 2024

24 июля «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. Причиной называлось то, что нападающий с начала июня ведет переговоры о переходе в «Зенит». Соболев, в свою очередь, удалил из Telegram-канала надпись о том, что он является игроком «Спартака».

27-летний форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2026-го. В текущем сезоне он провел за клуб только один матч в Российской премьер-лиге.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Названа еще одна версия уничтожения первого F-16 на Украине

      Вучич рассказал о желании Макрона в вопросе санкций против России

      Пентагон ответил на сообщения об уничтожении F-16 ВСУ собственным ЗРК

      В России назвали позорным для США уничтожение F-16 на Украине

      Сразу четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

      В Пентагоне прокомментировали потерю Киевом истребителя F-16

      Российская пенсионерка поверила мошенникам и осталась без дома

      В «Зените» сделали заявление о Соболеве

      Подполье сообщило об ударе по зданию с иностранными наемниками в Одессе

      В США заявили о неизбежности победы России в СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше