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21:14, 29 августа 2024Спорт

Соболев удалил из соцсетей упоминание «Спартака»

Соболев убрал из Telegram-канала надпись, что он является игроком «Спартака»

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Globallookpress.com

Форвард Александр Соболев удалил из Telegram-канала упоминание «Спартака».

Ранее в описании канала была надпись «Официальный аккаунт Александра Соболева — футболиста московского "Спартака"». На данный момент в соцсети осталось только «Официальный аккаунт Александра Соболева».

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15 июля 2024

24 июля «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. Решение было принято руководством клуба. Причиной называлось то, что нападающий с начала июня ведет переговоры о переходе в «Зенит».

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2026-го. В текущем сезоне он провел за клуб только один матч в Российской премьер-лиге.

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