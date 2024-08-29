Соболев удалил из соцсетей упоминание «Спартака»

Соболев убрал из Telegram-канала надпись, что он является игроком «Спартака»

Форвард Александр Соболев удалил из Telegram-канала упоминание «Спартака».

Ранее в описании канала была надпись «Официальный аккаунт Александра Соболева — футболиста московского "Спартака"». На данный момент в соцсети осталось только «Официальный аккаунт Александра Соболева».

24 июля «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. Решение было принято руководством клуба. Причиной называлось то, что нападающий с начала июня ведет переговоры о переходе в «Зенит».

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2026-го. В текущем сезоне он провел за клуб только один матч в Российской премьер-лиге.