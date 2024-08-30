Фон дер Ляйен: некоторые политики в ЕС «мутят воду» насчет Украины

Некоторые политики внутри Евросоюза «мутят воду» в дискурсе об Украине и возлагают вину «не на захватчика, а на захваченных». Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по безопасности Globsec в Праге, пишет издание Politico.

«Поэтому я хочу спросить их: стали бы вы когда-нибудь обвинять венгров во вторжении советских войск в 1956 году? Стали бы вы когда-нибудь обвинять чехов в советских репрессиях 1968 года? Поведение Кремля тогда было незаконным и чудовищным», — отметила она.

При этом фон дер Ляйен не назвала конкретные имена политиков, которых имела в виду, однако венгерский премьер Виктор Орбан регулярно подвергается критике за несогласие с политикой ЕС в отношении Украины.

Ранее посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов рассказал, что Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Шарлю Мишелю предсказал эскалацию конфликта. Как отмечается, в письме от 18 июля венгерский премьер предрек «радикальную эскалацию конфликта в ближайшем будущем».

В свою очередь, глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш отметил, что Будапешт негативно оценивает атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область и выступает против расширения зоны боевых действий.