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23:58, 30 августа 2024Мир

Глава Еврокомиссии раскритиковала европейских политиков из-за Украины

Фон дер Ляйен: некоторые политики в ЕС «мутят воду» насчет Украины
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Panama Pictures / Keystone Press Agency / Global Look Press

Некоторые политики внутри Евросоюза «мутят воду» в дискурсе об Украине и возлагают вину «не на захватчика, а на захваченных». Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по безопасности Globsec в Праге, пишет издание Politico.

«Поэтому я хочу спросить их: стали бы вы когда-нибудь обвинять венгров во вторжении советских войск в 1956 году? Стали бы вы когда-нибудь обвинять чехов в советских репрессиях 1968 года? Поведение Кремля тогда было незаконным и чудовищным», — отметила она.

При этом фон дер Ляйен не назвала конкретные имена политиков, которых имела в виду, однако венгерский премьер Виктор Орбан регулярно подвергается критике за несогласие с политикой ЕС в отношении Украины.

Ранее посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов рассказал, что Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Шарлю Мишелю предсказал эскалацию конфликта. Как отмечается, в письме от 18 июля венгерский премьер предрек «радикальную эскалацию конфликта в ближайшем будущем».

В свою очередь, глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш отметил, что Будапешт негативно оценивает атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область и выступает против расширения зоны боевых действий.

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      Марина Совина
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