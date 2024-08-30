Губерниев предрек Соболеву недовольство фанатов из-за перехода в «Зенит»

Губерниев — о переходе Соболева в «Зенит»: пройдет через то же, что и Быстров

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев позитивно оценил переход футболиста Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Вместе с тем, разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что форвард может столкнуться с трудностями, которые были во время трансфера Владимира Быстрова.

«Перешел и молодец. В конце концов, здорово, что он хоть где-то будет играть, потому что в "Спартаке" не играл, — заметил комментатор. — Он, безусловно, сильный футболист, поэтому только усилит "Зенит". Посмотрим, сумеет ли он закрепиться в команде».

Губерниев добавил, что Соболев однозначно столкнется с недовольством московских болельщиков.

Пройдет, наверное, через все то же, что и Володя Быстров. Но такова спортивная жизнь.

«Но такова спортивная жизнь. Посмотрим, насколько Соболеву удастся выдержать этот удар. Но футболист он классный, поэтому я в него верю. Может, он расцветет и будет в зените своей славы в "Зените"», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщество активных болельщиков «Спартака» «Фратрия» обратилось к Соболеву на фоне его перехода в «Зенит». «Ехай, Саша!» — было написано под выполненной в черно-белых цветах фотографией Соболева. Фанаты также призвали игрока включить песню «Дорожная» группы «Ленинград».