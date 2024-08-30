Женщину доставили в больницу на вертолете после нападения китов-убийц на ее яхту

Косатки снова атаковали яхту в Гибралтарском проливе и откусили у нее руль

Группа косаток, которых также называют китами-убийцами, из Гибралтарского пролива атаковала очередную яхту и едва не потопила ее. Об этом пишет Global News.

Нападение произошло в воскресенье, 25 августа, у берегов Испании. Пара из Бельгии, 43-летний Вим Вандехенде и 34-летняя Дана Хуэнс, плыли на собственной яхте «Амидала» из Греции домой. Они знали о нападениях косаток в Гибралтарском проливе, однако все равно испугались, когда руль лодки внезапно перестал их слушаться. Мужчина попытался увести яхту от животных, но безуспешно — косатки снова и снова предпринимали попытки таранить ее. Он почувствовал еще около трех или четырех ударов по рулю, после чего он перестал работать. Впоследствии выяснилось, что животные откусили крупные фрагменты руля.

Мой руль внезапно начал совершать очень странные движения. Я также почувствовал, что лодку кто-то толкает. Когда я посмотрел в сторону, я внезапно увидел косатку, всплывшую рядом с нашей лодкой. Если бы я вытянул руку, я бы мог коснуться ее Вим Вандехенде капитан яхты

Пара связалась со службой спасения. Через час на место прибыло судно береговой охраны, чтобы отбуксировать яхту к берегу. Во время буксировки Хуэнс серьезно пострадала: ее рука застряла между яхтой и тросом, и из-за сильного давления кость сломалась. Перелом оказался настолько сложным, что женщину доставили в больницу вертолетом.

Это далеко не первое нападение косаток, произошедшее в Гибралтаре. Они регулярно атакуют яхты у берегов Западной Европы и Северной Африки, с начала 2020 года было зафиксировано более 700 подобных инцидентов.

В июле 2024 года сообщалось, что косатки потопили у берегов Европы яхту стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов (около 11 миллионов рублей) под названием Bonhomme William. Она принадлежала 59-летнему владельцу IT-компании Роберту Пауэллу из Великобритании. Мужчина решил совершить плавание из Португалии в Грецию в честь дня своего рождения.