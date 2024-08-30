«Королева марафонов» Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

РИА Новости: Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

Блогер Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, «королева марафонов» заявила, что признает вину в неуплате налогов, но в остальном — нет. Она добавила, что в 2019 году родила дочь, кормила ее грудью и не расставалась с ребенком. «Бухгалтерия меня интересовала в последний момент», — объяснила Блиновская.

Ранее сообщалось, что защита блогера попросила рассмотреть ее дело в закрытом режиме. Приезд Блиновской в Савеловский суд вызвал ажиотаж и попал на видео.

«Королева марафонов» обвиняется по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.