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16:56, 30 августа 2024Силовые структуры

«Королева марафонов» Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

РИА Новости: Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Блогер Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, «королева марафонов» заявила, что признает вину в неуплате налогов, но в остальном — нет. Она добавила, что в 2019 году родила дочь, кормила ее грудью и не расставалась с ребенком. «Бухгалтерия меня интересовала в последний момент», — объяснила Блиновская.

Ранее сообщалось, что защита блогера попросила рассмотреть ее дело в закрытом режиме. Приезд Блиновской в Савеловский суд вызвал ажиотаж и попал на видео.

«Королева марафонов» обвиняется по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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