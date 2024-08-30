«Королева марафонов» Блиновская назвала причину неуплаты налогов

Блогер Блиновская заявила, что не платила налоги из-за родов и ухода за дочерью

Блогер Елена Блиновская назвала суду причину неуплаты ею налогов. По ее словам, она не интересовалась бухгалтерией, так как была полностью поглощена родами и уходом за дочерью, сообщает РИА Новости.

По словам «королевы марафонов», в 2019 году она планировала ребенка, потом родила дочь и до года кормила ее грудью. Блогер заявила, что в этот период не расставалась с новорожденной, поэтому бухгалтерия ее «интересовала в последний момент».

Тем самым Блиновская признала вину в неуплате налогов, но при этом категорически отвергла обвинения в незаконной легализации доходов и неправомерном обороте платежных средств.

Защита блогера просила рассмотреть ее дело в закрытом режиме. Приезд Блиновской в Савеловский суд в Москве вызвал ажиотаж и попал на видео.

«Королева марафонов» обвиняется по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год она при пособничестве своего супруга Алексея Блиновского перераспределила доходы на счета подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей и связанных компаний. Таким образом блогер занизила доходы и подала в налоговую заведомо ложные сведения, уклоняясь от уплаты более 906,6 миллиона рублей налогов. Кроме того, Блиновская легализовала более 716 миллионов рублей через ряд финансовых операций, а также неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» подконтрольных организаций для незаконных переводов денег с их счетов.