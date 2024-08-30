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19:20, 30 августа 2024Спорт

Появились подробности о гибели 31-летнего игрока клуба НХЛ

Сбившему насмерть игрока «Коламбуса» Годро водителю предъявили обвинение
Джонни Годро

Джонни Годро. Фото: David Kirouac-USA TODAY Sports / Reuters

Водителю Шону Хиггинсу, сбившему 31-летнего игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро, предъявили обвинение. Подробности приводит ABC со ссылкой на заявление полиции.

По информации источника, водителя обвинили в причинении смерти в результате ДТП и вождении в нетрезвом виде. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Хиггинс пытался обогнать две машины и врезался в 31-летнего хоккеиста и его 29-летнего брата Мэттью Годро, которые ехали на велосипедах. Оба потерпевших скончались.

О смерти Годро и его брата ранее сообщил экс-арбитр НХЛ Тим Пил. В «Коламбусе» заявили, «что опустошены этой невообразимой трагедией».

Годро в минувшем сезоне провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Американец отметился 12 голами и сделал 48 результативных передач. В составе сборной США Годро стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года. Он семь раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ.

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      Анастасия Борисова
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