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11:10, 30 августа 2024Спорт

Появилась информация о гибели 31-летнего игрока клуба НХЛ

Экс-арбитр НХЛ Пил сообщил о гибели 31-летнего игрока «Коламбуса» Джонни Годро

Фото: David Kirouac / USA TODAY Sports / Reuters

Экс-арбитр Национальной хоккейной лиги Тим Пил сообщил о гибели форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро. Его слова приводит Heartlandnews.ca.

Бывший рефери подчеркнул, что не отвечает за достоверность информации на 100 процентов. «Пожалуйста, молитесь, чтобы это не было правдой», — заявил Пил. Он добавил, что Годро и его брат Мэтью, предположительно, были сбиты пьяным водителем во время катания на велосипедах.

Годро в минувшем сезоне провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Американец отметился 12 голами и сделал 48 результативных передач.

В составе сборной США Годро стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года. Он четырежды участвовал в Матче всех звезд НХЛ.

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      Алексей Гусев
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