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08:31, 30 августа 2024Забота о себе

Раскрыта малоизвестная эрогенная зона у мужчин

Фото: Freepik

Эксперты бренда секс-игрушек Fleshy назвали малоизвестную эрогенную зону у мужчин, стимуляция который дает яркие и необычные эмоции. Инструкцию, как найти и правильно стимулировать ее, они раскрыли изданию Daily Star.

По данным экспертов, найти мужскую эрогенную зону намного проще, чем точку G у женщин. Она расположена на уздечке с нижней стороны пениса — иногда ее называют «струна банджо». Отмечается, что в этой зоне сконцентрировано большое количество нервов, поэтому при правильной стимуляции оргазм будет таким же сильным и ярким, как клиторальный оргазм у женщин.

Правда для получения удовольствия действовать нужно аккуратно и нежно, предупредили эксперты. Если стимулировать точку F слишком активно, ощущения окажутся скорее неприятными и даже болезненными. Они посоветовали едва касаться обозначенной зоны пальцами, языком или ладонью и постепенно наращивать интенсивность. Ключевым моментом для достижения наивысшего удовольствия является терпение, резюмировали специалисты.

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      Алиса Дмитриева
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