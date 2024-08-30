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14:18, 30 августа 2024Спорт

РФС договорился с УЕФА о времени начала матчей Кубка России

РФС договорился с УЕФА о проведении игр Кубка России параллельно с еврокубками

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский футбольный союз (РФС) утвердил с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) время начала матчей второго круга группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщается на сайте РФС.

Игры пройдут в будние дни, но начало запланировано на более позднее время. Некоторые встречи будут идти параллельно с матчами еврокубков. По словам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, это сделано для удобства болельщиков.

Групповой этап пути РПЛ Кубка России завершится 24 октября. Действующим обладателем трофея является петербургский «Зенит».

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от всех международных турниров по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Россияне проводят только товарищеские встречи.

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      Алексей Гусев
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