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17:28, 30 августа 2024Спорт

Соболев прокомментировал переход в «Зенит»

Соболев заявил, что долго ждал перехода в «Зенит»

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Российский нападающий Александр Соболев прокомментировал переход из московского «Спартака» в петербургский «Зенит». Его слова приводит «Матч ТВ».

Игрок подчеркнул, что долго ждал совершения трансфера. «Не побоюсь сказать, что я перешел в сильнейшую команду России. Для меня честь и счастье играть за "Зенит". Хочу как можно больше играть и приносить пользы команде», — заявил Соболев.

О подписании контракта с Соболевым «Зенит» объявил ранее в пятницу, 30 августа. На презентации форварду, помимо игровой футболки сине-бело-голубых, вручили джерси хоккейного СКА.

27-летний нападающий выступал за «Спартак» с 2020 года. Сумма трансфера Соболева оценивается в 10 миллионов евро.

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      Алексей Гусев
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