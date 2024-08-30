Спортивного директора клуба РПЛ отстранили от футбола на год

РФС отстранил от работы спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил от работы спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева. Об этом сообщается на сайте организации.

Срок действия наказания три года, из которых два — условно. Андреев был наказан за поведение после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Кроме того, спортивный директор был оштрафован на 300 тысяч рублей.

Матч между «Ростовом» и «Оренбургом» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. После встречи Андреев с использованием нецензурных выражений заявил, что судьи 99 процентов спорных единоборств трактовали в пользу ростовчан.

17 августа «Оренбург» проиграл «Ростову» в матче пятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3.