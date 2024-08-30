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19:49, 30 августа 2024Спорт

Спортивного директора клуба РПЛ отстранили от футбола на год

РФС отстранил от работы спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева
Дмитрий Андреев

Дмитрий Андреев. Фото: ФК «Оренбург»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил от работы спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева. Об этом сообщается на сайте организации.

Срок действия наказания три года, из которых два — условно. Андреев был наказан за поведение после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Кроме того, спортивный директор был оштрафован на 300 тысяч рублей.

Матч между «Ростовом» и «Оренбургом» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. После встречи Андреев с использованием нецензурных выражений заявил, что судьи 99 процентов спорных единоборств трактовали в пользу ростовчан.

17 августа «Оренбург» проиграл «Ростову» в матче пятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3.

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      Анастасия Борисова
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