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18:19, 30 августа 2024Ценности

Стилист Рогов призвал россиянок носить один модный аксессуар из детства

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить значки

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить один модный аксессуар из детства. Соответствующий пост появился в его Telegram.

«Модная Заметка. Предлагаю вернуть в моду значки!» — заявил он. Данное украшение специалист посоветовал прикреплять на жилетки, свитшоты, пиджаки, куртки и пальто.

При этом он подчеркнул, что важно использовать в одном образе не два-три значка, а сразу несколько. «Важно: не 2-3 штучки, а все, что есть у вас в запасах и даже больше!» — уточнил он.

Ранее россиянкам назвали модное пальто на осень. Стилист Алеко Надирян рассказал, что в предстоящем сезоне актуальным будет короткое пальто-пиджак.

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      Екатерина Ештокина
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