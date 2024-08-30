Стилист Рогов призвал россиянок носить один модный аксессуар из детства

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить значки

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить один модный аксессуар из детства. Соответствующий пост появился в его Telegram.

«Модная Заметка. Предлагаю вернуть в моду значки!» — заявил он. Данное украшение специалист посоветовал прикреплять на жилетки, свитшоты, пиджаки, куртки и пальто.

При этом он подчеркнул, что важно использовать в одном образе не два-три значка, а сразу несколько. «Важно: не 2-3 штучки, а все, что есть у вас в запасах и даже больше!» — уточнил он.

Ранее россиянкам назвали модное пальто на осень. Стилист Алеко Надирян рассказал, что в предстоящем сезоне актуальным будет короткое пальто-пиджак.