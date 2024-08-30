У Соболева обнаружили проблемы с ментальным здоровьем

Mash: у футболиста Соболева обнаружили проблемы с ментальным здоровьем

У нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева обнаружили проблемы с ментальным здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, причиной стал постоянный стресс в последние месяцы. Отмечается, что 27-летний футболист с трудом прошел переговоры с психологом. При этом проблем с физическим состоянием у футболиста выявлено не было.

О подписании контракта с Соболевым «Зенит» объявил 30 августа. На презентации форварду, помимо игровой футболки сине-бело-голубых, вручили джерси хоккейного СКА. Игрок подчеркнул, что долго ждал совершения трансфера.

Нападающий выступал за «Спартак» с 2020 года. Сумма трансфера Соболева оценивается в 10 миллионов евро.