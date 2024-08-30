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01:06, 30 августа 2024Мир

В США рассказали об уязвимости переданных Киеву F-16

WSJ: многие из полученных ВСУ истребителей F-16 являются поддержанными
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Cody Froggatt / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Украины надеялись, что западные истребители F-16 смогут обеспечить Вооруженным силам Украины (ВСУ) преимущество на поле боя, однако этого не произошло. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Утверждается, что переданные Киеву F-16 являются «поддержанными» и использовались на протяжении нескольких десятилетий. В материале также подчеркивается, что эти самолеты уязвимы перед системами противовоздушной обороны (ПВО) Российской армии, а украинские пилоты не имеют необходимого опыта управления данными истребителями.

В четверг, 29 августа, стало известно о потере ВСУ первого истребителя F-16. По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot из-за «дискоординации между подразделениями».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник с иронией отреагировал на сообщения об уничтожении истребителя F-16 ВСУ собственным ЗРК Patriot. «Достойное начало для нового "вундерваффе" в руках бедуинов», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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