В «Зените» сделали заявление о поведении Соболева

Александр Медведев о поведении Соболева: у нас не институт благородных девиц

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев сделал заявление о поведении футболиста Александра Соболева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У нас же не институт благородных девиц. И уж поверьте, за свою карьеру я научился распознавать дурость, пошлость и все, что имеет к этому отношение», — заявил Медведев. Он добавил, что 27-летний Соболев вольется в команду и будет приносить ей победы.

О подписании контракта с Соболевым «Зенит» объявил 30 августа. На презентации форварду, помимо игровой футболки сине-бело-голубых, вручили джерси хоккейного СКА. Игрок подчеркнул, что долго ждал совершения трансфера.

Нападающий выступал за «Спартак» с 2020 года. Сумма трансфера Соболева оценивается в 10 миллионов евро.