Ветеран СВО женился на ухаживавшей за ним в госпитале девушке

В Дагестане ветеран СВО женился на девушке, ухаживавшей за ним в госпитале

Ветеран специальной военной операции (СВО) из Дагестана Азамат Мамаев женился на девушке, которая ухаживала за ним в военном госпитале. Об этом сообщило региональное управление фонда «Защитники Отечества» в своем Telegram-канале.

«Поздравить Азамата с этим событием пришли и сотрудники филиала фонда "Защитники Отечества" в РД, от имени коллектива филиала молодых поздравил руководитель Магомед Рашидов», — сообщили в фонде.

В июле сразу несколько российских регионов увеличили выплаты за участие в СВО. Речь идет о Дагестане, Ростовской, Волгоградской и Челябинской областях. В Москве заключившие контракт граждане получат единовременно почти два миллиона рублей.

Президент России Владимир Путин заявил, что по всей России с начала 2024 года контракты с Вооруженными силами подписали уже свыше 160 тысяч человек. По его словам, ежедневно в военкоматы с этой целью приходят больше тысячи россиян. «Нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы», — констатировал глава государства.

