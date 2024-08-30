Xiaomi выпустит смартфоны на собственном процессоре

SamMobile: Xiaomi выпустит 5G-процессор для смартфонов в 2025 году

Китайская корпорация Xiaomi выпустит в 2025 году процессор для смартфонов. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты медиа сослались на известного инсайдера Йогеша Брара. По информации специалиста, китайская компания запланировала начать разработку первого телефона, основанного на собственном процессоре.

Брару стало известно, что Xiaomi начала работу над чипом совместно с китайской компанией Unisoc. Последняя будет ответственна за разработку модуля 5G. Автор отметил, что процессор будет базироваться на четырехнанометровой технологии TSMC.

В отчете говорится, что первый чип от Xiaomi по производительности будет примерно сопоставим с процессором Snapdragon 8 Gen 1, который был выпущен в конце 2021 года. Первые устройства на базе нового чипа появятся на рынке в первом квартале 2025 года. Следующий год Йогеш Брар назвал важнейшим для Xiaomi с точки зрения релиза новых продуктов.

Журналисты SamMobile отметили, что слухи о создании Xiaomi полноценного процессора стали ходить еще несколько лет назад. Судя по всему, таким образом китайский IT-гигант хочет стать более независимым от поставщиков. В 2017 году Xiaomi представила свой первый чип Surge S1, который был установлен в Xiaomi Mi 5c и выполнял некоторые функции смартфона.

Ранее инсайдеры рассказали, что Xiaomi начала работу над первым смартфоном, который не будет иметь физических кнопок. Аппарат может оказаться первым в своем роде телефоном, который получит только сенсорное управление.