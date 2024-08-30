Захарова рассказала о планах США «развязать руки» Зеленскому

Захарова: США хотят развязать руки Зеленскому и разрешить удары по территории РФ

Администрация президента США Джо Байдена хочет пойти на очередные уступки Киеву и фактически «развязать руки» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на использование любых видов переданного от западных стран вооружения, в том числе, для ударов по российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Эскалационный курс США становится все более вызывающим. Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему все позволено», — отметила она.

Ранее Пентагон принял решение разрешить Украине осуществлять контрудары по России с помощью американского оружия.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что США обсуждают с Украиной вопрос увеличения глубины ударов по российской территории. Он подчеркнул, что это желание не является новым для Зеленского, добавив, что понимает беспокойство украинского лидера.