Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:12, 30 августа 2024Мир

Захарова рассказала о планах США «развязать руки» Зеленскому

Захарова: США хотят развязать руки Зеленскому и разрешить удары по территории РФ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена хочет пойти на очередные уступки Киеву и фактически «развязать руки» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на использование любых видов переданного от западных стран вооружения, в том числе, для ударов по российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Эскалационный курс США становится все более вызывающим. Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему все позволено», — отметила она.

Ранее Пентагон принял решение разрешить Украине осуществлять контрудары по России с помощью американского оружия.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что США обсуждают с Украиной вопрос увеличения глубины ударов по российской территории. Он подчеркнул, что это желание не является новым для Зеленского, добавив, что понимает беспокойство украинского лидера.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто веселились от того, когда дома пылали». В России рассказали о преступлениях бойцов ВСУ в Курской области

      ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах

      Раскрыта малоизвестная эрогенная зона у мужчин

      Харрис раскрыла свою реакцию на выход Байдена из президентской гонки

      Объект промышленности поврежден в Полтавской области

      Харрис захотела взять к себе в команду республиканца

      В США высказались об отправке ВСУ старых F-16 после крушения истребителя

      В ЛНР рассказали о продвижении ВС России под Купянском

      Тренер дал пять советов для сохранения здоровья и красоты

      Захарова рассказала о планах США «развязать руки» Зеленскому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше