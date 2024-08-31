Джокович сенсационно проиграл австралийскому теннисисту на US Open

Джокович сенсационно проиграл Попырину в 1/16 финала US Open

Действующий победитель US Open серб Новак Джокович сенсационно уступил австралийскому теннисисту Алексею Попырину в 1/16 финала Открытого чемпионата США. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 2:6, 6:4 в пользу австралийца. Следующим соперником Попырина станет американец Фрэнсис Тиафо.

Впервые с 2017 года серб не смог выиграть ни одного турнира Большого шлема за сезон. Он потеряет вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг US Open-2024. Он обыграл венгра Фабиана Марожана, встреча продлилась три сета и завершилась со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Медведева.