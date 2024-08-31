Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Енисей
0:0
1-й тайм
live
Балтика
Россия — Мелбет Первая лига|8-й тур
Уфа
Сегодня
12:30 (Мск)
Торпедо М
Россия — Мелбет Первая лига|8-й тур
Химки
Сегодня
15:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
17:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Андрей Рублёв
Сегодня
18:00 (Мск)
Григор Димитров
US Open (м)
Спартак М
Сегодня
19:45 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
09:38, 31 августа 2024Спорт

Джокович сенсационно проиграл австралийскому теннисисту на US Open

Джокович сенсационно проиграл Попырину в 1/16 финала US Open

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Действующий победитель US Open серб Новак Джокович сенсационно уступил австралийскому теннисисту Алексею Попырину в 1/16 финала Открытого чемпионата США. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 2:6, 6:4 в пользу австралийца. Следующим соперником Попырина станет американец Фрэнсис Тиафо.

Впервые с 2017 года серб не смог выиграть ни одного турнира Большого шлема за сезон. Он потеряет вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг US Open-2024. Он обыграл венгра Фабиана Марожана, встреча продлилась три сета и завершилась со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Медведева.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцов ЧВК «Медведь» перебросят из Африки в Курскую область. Что известно об этом формировании?

      МЧС России приняло участие в тушении пожара в Сербии

      Стало известно о большем числе пассажиров пропавшего на Камчатке вертолета

      НХЛ обвинили в обкрадывании российского хоккея

      ФСБ изъяла 500 килограммов взрывчатки у подпольных оружейников

      На Камчатке пропал вертолет с тремя людьми на борту

      Во Франции назвали условие для завершения конфликта на Украине

      Путин поздравил президента Киргизии по случаю Дня независимости страны

      Джокович сенсационно проиграл австралийскому теннисисту на US Open

      Украинский пленный рассказал об отношении командования ВСУ к солдатам под Курском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше