Медведев вышел в третий круг US Open

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг US Open-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече второго круга, которая состоялась в ночь на пятницу, 30 августа, россиянин обыграл венгра Фабиана Марожана, Встреча продлилась три сета и завершилась со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Медведева.

Россиянин занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Марожан находится на 51-й строчке.

В следующем круге Медведев сыграет с 31-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли. Тот во втором круге победил бельгийца Зузу Бергса (80-е место в рейтинге ATP).