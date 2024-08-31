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05:55, 31 августа 2024Культура

Фигурант дела о смерти Мэттью Перри признал вину

ABC: врач Чавес признал вину по пункту обвинения в деле о смерти Мэттью Перри

Фото: Mike Segar / Reuters

Марк Чавес, один из врачей, обвиняемых по делу смерти американского актера и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, признал себя виновным по одному пункту обвинения. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на адвоката подсудимого. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на адвоката Мэттью Биннингера.

Чавес согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения «в сговоре с целью распространения кетамина», ему грозит до 10 лет тюрьмы. В рамках сделки со следствием врач также согласился немедленно отказаться от своей медицинской лицензии.

Ранее помощник Мэттью Перри Кеннет Ивамаса признался в причастности к наркозависимости актера. Он рассказал, что неоднократно вводил артисту кетамин, включая «множественные инъекции» в день трагедии, не имея при этом никакой медицинской подготовки.

По делу о смерти Перри фигурантами проходят пять человек. В число обвиняемых вошли помощник актера и два врача.

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни. Вскрытие показало, что уровень кетамина, обнаруженный в крови звезды, был примерно таким же, как при общей анестезии.

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      Марина Совина
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